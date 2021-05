Renfe devuelve casi 100 millones de euros a sus clientes por los billetes anulados por la pandemia

Hasta el pasado domingo 9 de mayo, cuando finalizó el último estado de alarma, Renfe mantuvo vigentes las medidas extraordinarias posventa aplicadas para todos los trenes de ámbito nacional, con las que se facilitaba la devolución o cambio de billete, de forma gratuita , a todos los viajeros que no tuvieran su desplazamiento adecuadamente justificado, o los que no desearan viajar en esos momentos.

