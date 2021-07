Renegociación entre el Estado y Minera Panama sería ilegal

“El Estado no tiene nada que renegociar con Minera Panamá y lo único que le queda es acatar la decisión de la Corte. Además desde todo punto de vista no nos conviene un desarrollo minero en Panamá “, afirmó.

La bióloga y ambientalista, Alida Spadafora señaló que si el Gobierno Nacional no acata la decisión de la Corte Suprema no acata las leyes de la República.

Mitchell añadió que el Código Minero establece parámetros que son más limitantes que el contrato-ley que ya no está vigente. La Ley 9 de 1997 permitía hacer a esta empresas cosas que bajo el Código Minero no puede hacer.

You May Also Like