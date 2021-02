René Escobar Jr., un actor orgulloso de sus raíces panameñas que se abre camino en Canadá

Nació en Canadá, pero sabe lo bueno que es un chicheme. Y aunque los últimos años los ha pasado en Toronto para seguir enfocado en su carrera artística, tiene bien presente sus raíces panameñas.

Él es René Escobar Jr., un actor de televisión y cine, cuyos padres son panameños. Vivió parte de su niñez en ciudad de Panamá. Su familia se mudó luego a Texas, Estados Unidos, que fue su hogar durante unos años. Posteriormente se establecieran en Ontario.

“Mis padres y hermana se regresaron a Panamá. Yo me quedé en Canadá para seguir mi carrera. He aprendido mucho, he aprendido a ser bien independiente”, relata en una entrevista con La Prensa.

“Sé lo que es trabajar, comenzar de la nada, en un país nuevo”, dice Escobar Jr. (31 años de edad), quien estudió criminología en la Universidad de York en Toronto.

“Me gradúe y le dije a mis padres ‘aquí está mi diploma’, pero voy a hacer lo que me gusta que es la actuación”, comenta.

Recuerda que, dentro de la universidad, tomó un curso de actuación, materia que era complementaria al plan de estudios. “No me gustó, era duro. Yo pensaba que iba a ser súper fácil. Y como me desafió me dije ‘voy a ponerle mente’”, recuerda.

Desde chico siempre le llamó la atención el mundo de las películas, especialmente cuando las veía junto a su papá. “Aprendí muchas cosas de la vida viendo películas con mi papá”, agrega.

En aquella época también hacía videos. Entre risas, afirma que “antes de que todo el mundo lo hiciera, por allá en 1998, agarraba la cámara de mi papá” y hacía distintas grabaciones.

“Yo creo que siempre quise ser actor, pero para cumplir con mis padres lo mínimo que le podía dar era el certificado de graduación”, señala.

CANADÁ

Escobar Jr. está radicado en Toronto desde hace 17 años. Los últimos 8 años dentro de esta industria.

“Es duro [estar sin sus seres queridos]… seguir en una industria que no es fácil, pero no es la más dura”, confiesa.

Este actor canadiense-panameño reconoce que no es una carrera donde cosechas éxitos de la noche a la mañana. Son cosas que toman años, pero “es duro no tener a la familia aquí”, reitera.

“Los primeros años no trabajé mucho pero ya llevó 16 proyectos producciones en las cuales protagonicé”, explica.

Sobre el espacio que se le está dando a los latinos en esta industria, Escobar Jr. considera que “los tiempos están cambiando”, para bien.

Dice que ahora se han dado cuenta que los latinos necesitan una representación en la televisión y las películas, pero no solo dentro de estereotipos como el narcotraficante o el jardinero. “No hay nada malo en eso, pero antes parecía ser que el latino o la latina en la televisión norteamericana solo se veía de una manera”, explica.

RECIENTES TRABAJOS

Como prueba de estas nuevas corrientes en esa industria, explica que en el último año ha conseguido papeles muchos más grandes.

Uno de sus recientes trabajos se titula Heart of the Holidays, una película navideña de Hallmark Channel.

René Escobar Jr., en la cinta ‘Heart of the Holidays’ en Hallmark Channel. Tomada de www.reneescobarjr.com

“Fue un momento muy especial en mi carrera, hasta ese punto no había hecho un papel tan grande”, dice.

En esta cinta interpretó a Will, el novio de la protagonista Vanessa Lengies. El filme fue dirigido por Corey Sevier, quien también actuó en la producción. “Fue una experiencia bonita, estaba nervioso, pero gracias a Dios los actores eran fenomenales”, resalta.

Y este trabajo ha sido mucho más significativo por el hecho de que su familia en Panamá lo pudiera ver. “Hay actores que llevan trabajando años y no reciben un papel tan grande y destacado como este”, indica.

Cabe mencionar que las filmaciones de este trabajo, en las afueras de Toronto, se hicieron durante la pandemia de la Covid-19. El proceso de filmación fue, por razones sanitarias, distinto a las anteriores donde ha participado, debido al uso de las mascarillas y el distanciamiento físico.

“Solo me podía quitar la mascarilla al filmar. Nos tomaban la temperatura. La prioridad era que nos sintiéramos bien y tranquilos”, agrega.

También acabó de terminar las grabaciones de Neon Lights, un thriller psicológico que se estrenará este 2021. “Fue filmada en Toronto y es totalmente diferente a Heart of the Holidays porque es bien fuerte. También se rodó durante la pandemia y va a ser espectacular ya que va a enseñar otro lado de René Escobar Jr.”, asegura.

Confiesa que le gustan todos los géneros, sin embargo, admite que no ha tenido la oportunidad de hacer comedia, lo que a él le encanta.

“Mi actor favorito, mi ídolo cuando estaba creciendo era Jim Carrey”, dice Escobar Jr., quien también prestó su voz para Far Cry 6, la franquicia de videojuegos más exitosa de Ubisoft.

LA PANDEMIA

Pero, qué enseñanza que le ha dejado a este actor la pandemia por la Covid-19? “El poder de la familia”, responde.

Afirma que este tiempo le ha dado la oportunidad de unirse mucho más a su familia.

“Me acerqué mucho más a ellos. Sin saberlo, son mi gasolina”, dice.

Cuenta que siempre acostumbraba a pasar las fiestas de Navidad con sus seres queridos, pero en 2020 esto no pudo ser así. Sin embargo, “gracias a la tecnología” los ha podido tener cerca, señala.

¿Un mensaje final? “Ama a tu familia, nunca sabes lo que puede pasar”, concluye.