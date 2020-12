René Escobar Jr., actor de cine y TV con raíces panameñas muy arraigadas

René Escobar Jr. es un actor de cine y TV que nació en el área de Ajax, en Canadá, pero es de padres panameños, por lo que gran parte de su infancia la pasó en el Istmo. Recuerda exactamente cuando caminaba por La Peatonal junto a su querida Nana, quien iba a buscar “los ganadores”.

Es criminólogo de profesión y amante a las tramas tipo CSI. Esta joven promesa ha trabajado al lado de grandes estrellas de la pantalla grande y chica, una de esas es Priyanka Chopra-Jonas, esposa de uno de los Jonas Brothers.

René nos contó en exclusiva muchos detalles de su vida y trabajo. ¡Miren!

¿Cómo decides iniciar una carrera en la actuación, cómo se da ese paso cuando dices que eso es lo tuyo?

No creo que haya un momento particular en mi vida en el que dije “quiero ser actor” o ese momento “ajá” que la mayoría de la gente experimenta. Después de graduarme de la universidad, decidí tomar una clase de actuación y la odié porque yo no era muy bueno. Hay una gran diferencia en poder hacer videos divertidos en tu propio tiempo y hacer que un guion cobre vida y sea realista. Aunque lo odié, me desafió (por primera vez en mi vida) y sentí que tenía algo que demostrarme a mí mismo. Así empezó todo. En ese momento me di cuenta de que no estaría realmente feliz haciendo otra cosa. Fue más un proceso de eliminación si tuviera que decirlo de manera sucinta.

¿Criminólogo de profesión? ¿Ejerciste en algún momento de tu vida? ¿Me imagino que te gustan las tramas tipo CSI?

Así es. Me gradué con una licenciatura con honores en Criminología de la Universidad de York en Toronto, Canadá. Nunca llegué al punto de ejercer como criminólogo. La única vez que hice

algo relacionado con mi carrera fue cuando hice una pasantía en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia, España. ¡Y si! Me encanta el crimen y los procesos legales como en CSI. Aunque no quiero ejercer una carrera hecha, ¡lo encuentro extremadamente fascinante!

¿Qué se siente o cómo ha sido trabajar en la obra ganadora del premio Pulitzer de Lynn Nottage, “Sweat”?

Actuar en Sweat fue un momento muy monumental en mi carrera. Era la primera vez que hacía una producción teatral profesional y fue en uno de los teatros más grandes de Canadá, el Theatre

Aquarius. Estaba muy nervioso y muy asustado porque tuve que trasladar las habilidades en las que había trabajado durante años frente a una cámara, a un público de 500 personas. Frente a una

cámara, si no haces tu mejor esfuerzo, puedes hacer la toma de nuevo, el director puede darte alguna dirección o los editores pueden hacer que algo funcione. Frente a un público en vivo, no

tienes a dónde huir. Mis padres viajaron de Panamá a Toronto para ver la obra. Era la primera vez que me veían “actuar”. Fue un momento muy emotivo para mí y para ellos.

¿Actualmente qué proyectos de TV tienes en puerta?

Heart of the Holidays es una película navideña que acaba de salir en Hallmark Channel el 23 de noviembre y se transmite a diario durante la época navideña. Interpreto a Will, el novio de la

protagonista (Vanessa Lengies de Glee), quien es un importante corredor de valores de la ciudad de Nueva York. También acabo de terminar de rodar un largometraje llamado Neon Lights. Es

un thriller psicológico, un giro completo de 180 grados en comparación con de Heart of the Holidays, y ahí interpreto a Benny Amani, un ex convicto, hijo de Denver, interpretado por Kim

Coates (de Sons of Anarchy). Esa debe salir en la primera mitad de 2021.

¿Con qué actores muy famosos de la pantalla chica has trabajado y qué has aprendido de ellos?

Tuve la oportunidad de trabajar con Priyanka Chopra-Jonas, John Krasinski (de Jack Ryan), Kim Coates (de Sons of Anarchy) y Vanessa Lengies (de Glee), entre otros. Cada vez que trabajas con

actores que han estado haciendo esto durante tanto tiempo, realmente es un privilegio y casi que una clase de actuación. Lo principal que aprendí de todos ellos es que este es un trabajo y necesitas estar preparado. Si este es tu trabajo, no hay tiempo para más que ese proyecto que tienes en frente.

¿Cómo te describes como actor?

Esa es una pregunta muy difícil, pero si tuviera que describirme, diría que siempre estoy buscando la verdad, mi verdad. Siempre me pregunto, “¿cómo puedo ser honesto con este guion?”. Estoy en constante búsqueda de la honestidad. También entiendo que mi trabajo como actor es contar una historia. No se trata de mí personalmente. Se trata de la historia. También diría que estoy aprendiendo constantemente. Constantemente tratando de mejorar. Actuar es una de esas cosas en las que no solo alcanzas un nivel y dices “Ok, ya estoy bien”. Siempre estoy en busca de la verdad y esa búsqueda es eterna.

¿Hace cuánto tiempo que no viajas a Panamá?

Ha pasado menos de un año. Estuve en Panamá para la Navidad de 2019. Toda mi familia vive en Panamá y visito todos los años durante mis vacaciones. Este año, no podré hacerlo debido al

COVID-19, lo cual me entristece porque estaba deseando conocer a mi sobrino Giacomo por primera vez.

¿Qué es lo que más recuerdas de este país y de qué parte exactamente eres?

Soy de la ciudad de Panamá. Tengo tantos recuerdos hermosos, pero los dos que más se destacan son caminar con Nana (mi abuela materna, que en paz descanse) por la Central y comprar billetes de lotería, y cuando me suspendieron de La Salle por golpear a otro niño en la cara con mi lonchera porque se quería comer mi pizza (para ser totalmente honesto).

¿Brindas tu voz en una franquicia de videojuegos, qué tal esa experiencia?

Eso era algo que estaba esperando y resulta que conseguí un trabajo para una de las franquicias de videojuegos más grandes hoy en día, Far Cry 6. El trabajo de doblaje es un conjunto de habilidades completamente diferente, pero fue muy divertido. A veces se siente que tienes que ser más genuino porque el único instrumento que vende tu interpretación es tu voz.

¿Qué mensaje le puedes enviar a quienes desean irse por la línea de actuación y no cuentan con esos ánimos arriba? Tú tocaste muchas puertas, hiciste casting, etc., ¿cómo fue ese

camino?

No esperes. Empieza a dar los pasos ahora para impulsar tu carrera. Envía emails, trabaja en tu video de demostración, filma cosas en tu casa, haz algo todos los días que te acerque más a lo

que buscas. Toca las puertas y no esperes que nadie te las abra. Pero si tocas cuarenta puertas y una se te abre, eso es todo lo que necesitas para llevar tu carrera al siguiente nivel. Hice audiciones cientos de veces, envié cientos de emails y no recibí respuesta, conseguí un papel en un programa de Netflix enorme solo para que me dijeran una semana antes de la producción que habían decidido deshacerse del personaje. En lugar de contar todas las cosas que no me salen bien o que no tengo, no hay un solo día en que no trabaje en algo relacionado con mi carrera. Tu momento vendrá, te lo garantizo. Lo que determinará si tendrás éxito o no es tu nivel de preparación para ello.