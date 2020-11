Rendición de cuentas, un peloteo institucional

Según la Ley de Presupuesto, estos contratos de servicios –que se pagan con la partida 172– son para puestos que no existen en la estructura permanente de la institución por la naturaleza de sus funciones. Sin embargo, al no publicarse el motivo de estos contratos, no se puede conocer si se está dando esta duplicidad.

El abogado Ernesto Cedeño, quien trabajó como asesor legal en la Contraloría General de la República, destacó que es falso que esta institución no posea la información de los contratos. Citó el Decreto No. 72 de 2013, que adoptó el uso de un sistema de control único de documentos (SCAFID), que permite dar seguimiento, control, acceso y fiscalización de los documentos que se procesan en la Contraloría.

Sin embargo, la institución fiscalizadora no las proporcionó. Sugirió a La Prensa solicitarlas a la AN, que es su custodio, dijo. “La copia simple de los contratos de servicios profesionales y los informes de avance y final correspondientes a los servicios pactados y ejecutados, pagados con la partida 172 de la Asamblea Nacional son remitidos a la Contraloría General de la República para ejercer control previo. Sin embargo, una vez se refrendan toda la documentación es devuelta a la Asamblea Nacional, quien mantiene los originales bajo su custodia” , indica la carta de la Contraloría, fechada el 30 de octubre.

You May Also Like