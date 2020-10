Remesas, foco de tensión entre Cuba y EEUU

Pérez destacó que la empresa estadounidense tiene el beneficio de operar virtualmente por lo que desde cualquier teléfono en Estados Unidos es posible transferir las remesas, pero recordó que un número no desdeñable de remesas viene a través de “mulas” por lo que el retorno de los vuelos les abrirá el camino. A su vez, otras agencias operan por vías no formales cubriendo el mercado de remesas y también hay bancos de terceros países.

“Independientemente de toda la política pido que se piense en las personas”, dijo a The Associated Press Daynela Pupo, quien arrienda su vivienda y compensó con las remesas la ausencia de turistas por la pandemia del nuevo coronavirus.

