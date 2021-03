Remedios caseros para la psoriasis

Aunque todavía no se conoce con exactitud la relación entre el estrés y los brotes de psoriasis, los episodios de agobio, estrés o ansiedad pueden agravar la enfermedad. Por ello, es realmente recomendable gestionar el estrés para que no repercuta en la salud de la piel mediante técnicas de relajación o de respiración.

