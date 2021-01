Remedios caseros para el reflujo gastroesofágico

Por otro lado, la experta subraya que hay que aumentar “la ingesta de ácidos w-3 y w-6 por su acción antiinflamatoria, cenar mínimo dos o tres horas antes de ir a dormir , no tumbarse justo al acabar de comer y no utilizar ropa ajustada”. Otros remedios para prevenir el reflujo recurrente son los siguientes:

No obstante, como revela la encuesta, siete de cada 10 personas no consideran que la tos y la falta de voz o disfonía sean signos relacionados con el reflujo . En este sentido, el desconocimiento de los síntomas y el empleo de remedios o tratamientos sin evidencia científica “ contribuye a agravar la situación , ya que se puede producir un daño esofágico con consecuencias como el esófago de Barrett, que predispone al paciente al cáncer de esófago”, subraya la coordinadora del Grupo de Trabajo de Aparato Digestivo de SEMERGEN, la doctora Mercedes Ricote.

You May Also Like