Remecido por la pandemia, el fútbol esquiva ruina financiera

En Francia, el torneo doméstico no se pudo completar por orden del gobierno, y ligas en todas partes del mundo pararon. La Eurocopa de 2020 fue pospuesta hasta 2021, al igual que la Copa América. La Liga de Campeones no se pudo completar hasta enero en agosto en estadios vacíos en Lisboa. Otro tanto con la Copa Libertadores en Sudamérica, culminando en enero en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con una pequeña cantidad de público.

