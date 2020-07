¡Relájese en su taburete!, el PRD invita a reflexionar al presidente Cortizo

“Los fallecidos no son solo una estadística, no lo podemos ver así; cada una de las víctimas tiene un rostro, una identidad personal, un significado especial para sus padres, hijos, hermanos, familia y seres queridos que hoy las llora” , manifestó el mandatario en un mensaje al país.

¡Vamos a reflexionar! y a trabajar codo a codo con inclusión y respeto pues no queda de otro modo. ¡Vamos a reflexionar! para alcanzar la victoria para enfrentar este mal que ha enlutado nuestra historia Pero entienda presidente en lugar de reflexión lo que habrá es desilución si no hay políticas justas y diálogos transparentes en medio de su gestión.

¿Qué pasó con la promesa de que no habrían intocables en medio de su gestión? Por favor no se moleste… relájese en su taburete y hoy que es día de reflexión. Ponga la mano en su pecho preguntar es un derecho y responder un deber que por tratarse de usted se hace una obligación

