Relacionan químicos para alaciar el cabello con mayor riesgo de cáncer

El estudio, publicado este lunes en la revista académica Journal of the National Cancer Institute, estima que entre las mujeres que no utilizaron productos químicos para alisar el cabello en los últimos 12 meses, el 1,6% desarrolló cáncer de útero a los 70 años, pero alrededor del 4% de las mujeres que utilizan con frecuencia estos productos para alisar el cabello desarrollaron cáncer de útero a los 70 años.

You May Also Like