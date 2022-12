Relacionan el aspartamo, un edulcorante presente en más de 5.000 alimentos, con la aparición de síntomas de ansiedad

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Florida (Estados Unidos) han relacionado el aspartamo, un edulcorante artificial presente en casi 5.000 alimentos y bebidas dietéticas, con un comportamiento similar a la ansiedad en ratones.

Además de producir ansiedad en los ratones que consumieron aspartamo, los efectos se extendieron hasta dos generaciones a partir de los machos expuestos al edulcorante. El estudio se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los factores ambientales y la herencia

“Lo que demuestra este estudio es que tenemos que volver la vista atrás a los factores ambientales, porque lo que vemos hoy no es solo lo que ocurre hoy, sino lo que ocurrió hace dos generaciones y quizá incluso más tiempo”, ha dicho el coautor Pradeep Bhide, titular de la cátedra Jim and Betty Ann Rodgers Eminent Scholar de Neurociencia del Desarrollo del Departamento de Ciencias Biomédicas.





El estudio se debe, en parte, a investigaciones anteriores del laboratorio de Bhide sobre los efectos transgeneracionales de la nicotina en ratones. La investigación mostró cambios temporales, o epigenéticos, en los espermatozoides de los ratones. A diferencia de los cambios genéticos (mutaciones), los cambios epigenéticos son reversibles y no modifican la secuencia de ADN; sin embargo, pueden cambiar la forma en que el organismo lee una secuencia de ADN. “Estábamos trabajando en los efectos de la nicotina en el mismo tipo de modelo”, explica Bhide. “El padre fuma. ¿Qué pasó con los hijos?”, añade.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el aspartamo como edulcorante en 1981. Hoy se producen casi 5.000 toneladas métricas al año. Cuando se consume, el aspartamo se convierte en ácido aspártico, fenilalanina y metanol, todos los cuales pueden tener potentes efectos sobre el sistema nervioso central.

Entre seis y ocho latas de refresco light al día

El estudio, dirigido por la doctoranda Sara Jones, consistió en suministrar a ratones agua potable que contenía aspartamo en una dosis aproximada del 15 por ciento de la ingesta humana diaria máxima aprobada por la FDA. La dosis, equivalente a entre seis y ocho latas de refresco dietético al día para los humanos, se mantuvo durante 12 semanas en un estudio que duró cuatro años.





Se observó un pronunciado comportamiento ansioso en los ratones mediante diversas pruebas de laberinto en múltiples generaciones descendientes de los machos expuestos al aspartamo. “Se trataba de un rasgo de ansiedad tan marcado que no creo que ninguno de nosotros previera que lo veríamos”, afirma Jones. “Fue completamente inesperado. Normalmente se ven cambios sutiles”, añade.

Cuando se les administró diazepam, un fármaco utilizado para tratar el trastorno de ansiedad en humanos, los ratones de todas las generaciones dejaron de mostrar comportamientos similares a la ansiedad.

Los investigadores están planeando una publicación adicional de este estudio centrada en cómo afectó el aspartamo a la memoria. Futuras investigaciones identificarán los mecanismos moleculares que influyen en la transmisión del efecto del aspartamo a través de las generaciones.

Referencias

Sara K. Jones, Deirdre M. McCarthy, Cynthia Vied, Pradeep G. Bhide et al. Transgenerational transmission of aspartame-induced anxiety and changes in glutamate-GABA signaling and gene expression in the amygdala. PNAS (2022). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2213120119