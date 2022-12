Reino Unido se queda sin huevos y obliga a algunos supermercados a imponer el racionamiento

Los precios minoristas de los huevos aumentaron un 23,1% interanual, aún así, los costes también han crecido , según ha publicado The Financial Times. El coste de producción de una docena de huevos en diciembre de 2021 era de 111,31 libras (128,86 euros), en cambio, en la misma fecha este 2022 se sitúa en 135,89 libras (157,31 euros). El precio de la docena de huevos también se ha incrementado alrededor de un 15%: ha pasado de 90,8 libras (105,11 euros) en diciembre de 2021 a 109,76 libras este 2022 (127,06 euros).

Los agricultores británicos se quejan del aumento de los costes de los suministros y materias primas, que se han incrementado un 90% desde 2019 , según la Unión Nacional de Agricultores. Esta subida del coste de vida, en cambio, no se ha traducido en los precios que los supermercados les pagan a los granjeros, según manifiestan al Financial Times.

