Reino Unido se plantea ‘extensos confinamientos locales’ ante rebrote del virus

“Los casos aumentan de nuevo y tendremos que recurrir a confinamientos locales muy extensos o tomar medidas adicionales a nivel nacional. No lo excluimos, aunque no queremos que pase”, explicó Matt Hancock al diario The Times.

El gobierno británico no excluye imponer nuevas restricciones en Inglaterra, como “extensos confinamientos locales”, frente al rebrote del coronavirus en invierno, dijo este sábado el ministro de Sanidad, ante la posibilidad de que el virus cause 85 mil muertos, según un informe.

