Reino Unido reconocerá el derecho a tener mascotas en casas alquiladas

Por regla general, en las casas alquiladas no se permiten mascotas. Muchas personas se han visto obligadas a desprenderse de sus compañeros animales porque el nuevo casero no les permitía vivir. Reino Unido quiere acabar con esta situación y quiere reconocer el derecho de los inquilinos de vivir con su mascota en la casa alquilada.

