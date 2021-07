Reino Unido reconoce “inequívocamente” a Juan Guaidó como presidente “legítimo” de Venezuela

La posición expresada hoy por el Gobierno británico, que hasta ahora no se había pronunciado en este juicio, no significa que la corte vaya a concluir que Guaidó es quien ostenta la autoridad en Venezuela y puede acceder a los activos en el exterior.

En esa declaración, el ministerio reconocía a Guaidó como “presidente constitucional interino de Venezuela” hasta que se celebren elecciones “creíbles”, lo que los abogados del bando del presidente venezolano Nicolás Maduro consideran que puede significar que se reconoce a Guaidó de “iure” (por derecho) pero no “de facto” (de hecho), puesto que, en la práctica, no controla las instituciones del país.

You May Also Like