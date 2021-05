Reino Unido prueba en 3.000 vacunados con AstraZeneca y Pfizer una tercera dosis de siete compañías diferentes

Cabe recordar que Reino Unido ya ha elaborado un estudio para observar diferentes combinaciones de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer y cuyo resultados, publicados en The Lancet, mostraron un incremento de los efectos adversos , pero todos leves. Si bien este estudio no abordó la respuesta inmunológica y se llevó a cabo en mayores de 50 años.

