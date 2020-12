Reino Unido prepara cuatro barcos patrulla para proteger sus aguas de pesca si no hay acuerdo sobre el Brexit

Aunque aún puedan hacerse “progresos”, ha reconocido que “es muy, muy probable” que no haya acuerdo. Esta “solución”, ha subrayado, no es lo que Reino Unido trataba de “alcanzar” pero será “maravillosa” para el país: “ Podremos hacer lo que queramos a partir del 1 de enero”. Además, se ha mostrado convencido de que el país estará “preparado” para esta eventualidad.

En declaraciones a la prensa británica, el premier ha subrayado que las negociaciones continúan y aún podría haber “una gran oferta, un gran cambio en lo que dicen, pero todavía no lo he visto”.

