Reino Unido podría reconsiderar usar el sistema Google-Apple para el rastreo de contactos con coronavirus

Aunque no es una información oficial, diversas publicaciones apuntan a que el Reino Unido podría estar replanteándose la opción de utilizar este método de rastreo. El Financial Times, por ejemplo, señala que el Gobierno habría otorgado un contrato de 3,8 millones de libras a una empresa de inteligencia artificial para que estudie la viabilidad de adoptar las API de rastreo de contactos de Apple y Google .

You May Also Like