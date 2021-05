Reino Unido permitirá los abrazos la semana que viene

Los pubs y restaurantes podrán reabrir sus puertas para dejar entrar a los clientes, pero las medidas de distanciamiento social se mantendrán. Esta vez no habrá toque de queda, pero los clientes aún tendrán que estar sentados cuando pidan y mientras consumen su comida y bebida . Se permitirá también la apertura de lugares cubiertos como cines y locales de música, pero aún no podrán operar a plena capacidad.

