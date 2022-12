Reino Unido, paralizado una ‘tormenta perfecta’ de huelgas: enfermeras, carteros, ambulancias, transportistas…

No sólo no se siente vinculado a negociación alguna, sino que el Ejecutivo conservador de Sunak ya está preparando lo que llaman un nuevo “marco de resistencia”, destinado a mejorar la preparación y la respuesta del país ante las huelgas. O sea, cómo endurecer las leyes para dificultar la convocatoria de huelga en sectores clave.

Estos últimos, dada su relevancia, preocupan especialmente. Unos 10.000 trabajadores de ambulancias de Inglaterra y Gales (no en Escocia) estarán en huelga los próximos 21 y 28 de diciembre. Convocados por los tres principales sindicatos de ambulancias, estos empleados exigen un mejor salario. Sus paros afectan sólo a las llamadas que no pongan en riesgo la vida de los pacientes.

La inflación le duele a medio mundo y a toda Europa; también a la que está fuera de la Unión Europea, como es el caso del Reino Unido. Los precios han subido mucho -la inflación supera el 10%, su nivel más alto en 41 años- y los sueldos no. Y eso no ha cambiado con los sucesivos relevos en el 10 de Downing Street. De modo que las movilizaciones laborales se extienden. Las huelgas afectan estos días a sectores claves del país.

