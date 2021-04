Reino Unido implantará un sistema de colores para viajar en función de la incidencia del virus en cada país y anima a reservar ya las vacaciones

Una vez entren en vigor los cambios, los viajeros no tendrán que presentar ninguna razón válida para abandonar Reino Unido y, pese a la cautela, el Gobierno ha comenzado a lanzar mensajes de optimismo. “Por primera vez puedo decir que no desaconsejo reservar vacaciones”, ha dicho en la BBC el ministro de Transporte, Grant Shapps.

Quienes lleguen a Reino Unido desde las áreas marcadas en verde, deberán someterse a un test previo al viaje y otro posterior -en el primero o el segundo día- pero no deberán guardar cuarentena ni son obligatorias más pruebas para acreditar que la persona no es portadora del SARS-COV-2.

