Reino Unido frena sus datos pero Italia supera los 20.000 fallecidos

El coronavirus no ha afectado a los países por igual, por ello desde los gobiernos de algunos estados están más tranquilos aunque sin excesiva confianza. Bélgica, por ejemplo, no prevé modificar las medidas de confinamiento que aplica desde hace un mes para frenar el coronavirus, porque todavía no se han logrado los objetivos necesarios para revisar la estrategia. Sin embargo, sus datos en las últimas 24 horas son de 942 nuevos contagios y 303 fallecidos, ascendiendo hasta los 30.589 contagiados y 3.903 muertos.

