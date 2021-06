Reino Unido, anfitrión de la Conferencia Sobre Cambio Climático COP-26

Sin embargo, desde que se estableció el objetivo de 1.5 grados, el mundo no ha hecho lo suficiente y nuestro planeta se está calentando. En mi papel como Presidente Designado de la COP26, he sido testigo de primera mano del impacto: el derretimiento de los glaciares, la degradación de los cultivos, los aldeanos obligados a abandonar sus hogares, entre otros. Por eso, junto con el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, colegas ministros y toda la red diplomática del Reino Unido, estoy promoviendo que se actúe en torno a cuatro objetivos clave durante la próxima COP26.

