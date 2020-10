Reinician visitas de familiares a los centros penitenciarios

 En cuanto a las medidas de bioseguridad que debe acatar el familiar, quien visitará al privado de libertad de carácter obligatorio, así como el privado de libertad: – Toma de temperatura, si registra una temperatura superior a 37.5 ° C, no podrá ingresar al centro penitenciario. – Desinfección de calzados. – Mascarilla que deberá utilizar de forma permanente. – Distanciamiento de dos metros. – Solo saludo de codos. – El familiar o persona privada de libertad que viole estas medidas, se les suspenderá de inmediato la visita y se les cancelará la próxima.

