Reinfecciones por Covid-19, un enigma en manos del Gorgas

Meses después del inicio de la pandemia de la enfermedad Covid-19, en Panamá se plantea la interrogante de posibles casos de reinfección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

La confirmación o no de la reinfección por Covid-19 está en manos de los científicos del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), quienes tienen en sus laboratorios muestras de cuatro posibles casos, que serán sometidas a un proceso técnico y complejo de análisis, la misma técnica de diagnóstico que se utiliza en el resto del mundo.

Los primeros resultados de los análisis se podrían tener en un plazo de 7 a 10 días.

Así lo informó Alexander Martínez, jefe del departamento de Investigación en Genómica y Proteómica del Icges, quien explicó los factores que se toman en cuenta para los estudios que pueden confirmar una reinfección, y en los que se tiene que aislar y secuenciar el virus. Entre estos factores se encuentra que el paciente debe tener una prueba positiva y, al menos, una negativa luego de 30 días sin síntomas, y otra positiva luego de esa última prueba negativa. Además, que el paciente haya tenido una recuperación clínica y luego de 30 días desarrolló nuevamente síntomas, detalló Martínez.

El científico del Gorgas indicó que por ahora se ha reunido toda la información y las muestras de los casos que están verificando.

Posteriormente, el equipo de científicos debe determinar si todavía hay virus viable para secuenciar, ya que la viabilidad de la muestra se pierde con los días de archivo, y en aquellas muestras que no se tiene esa viabilidad para hacerlo de manera directa, se debe hacer aislamiento viral y esto tarda al menos siete días.

Martínez sostuvo que la conservación de la muestra depende de la temperatura a la que fue archivada en un ultracongelador (-80°C). Tan pronto se coloca en un ultracongelador, debe durar al menos seis meses –apuntó–, pero en su mayoría estas muestras se archivan luego de procesadas, lo que puede tardar 1 a 3 días después de la extracción de la muestra. En ese periodo se puede perder un porcentaje del virus que tenía inicialmente la muestra, dijo.

“Entendemos que hay ansiedad en el tema de reinfección por Covid-19, pero los procesos de confirmación no son tan fáciles de confirmar” , añadió Martínez.

En tanto, Sandra López Vergés, jefa del departamento de Virología y Biotecnología del Icges, dijo que no están secuenciando un gen en particular sino el genoma completo del virus en los pacientes, y eso requiere su tiempo. Acotó que el estudio tiene varias etapa; hasta que no funcione una etapa, no se puede avanzar en la siguiente.

Casos documentados

El primer caso de reinfección se reportó en Hong Kong el 24 de agosto. Un día más tarde, científicos de Holanda y Bélgica también confirmaron sus primeros casos de reinfección.

Aunque se sospechaba que había casos de reinfección, estos son los primeros científicamente probados, ya que confirmar una reinfección requiere pruebas genéticas tanto en la primera como en la segunda infección, para ver si existen diferencias en el virus.

Los expertos sostienen que la reinfección no es sorprendente, pero es probable que sea poco común y se necesitan estudios más amplios para comprender por qué puede suceder esto.

El primer caso de Hong Kong fue en un hombre de 33 años que padeció el nuevo coronavirus en marzo y se volvió a infectar cuatro meses y medio después, en un viaje a España en agosto.

Los científicos de la Universidad de Hong Kong publicaron en la revista médica Clinical Infectious Diseases que la secuenciación del genoma muestra que las dos cepas del virus son “claramente diferentes”, lo que lo convierte en el primer caso probado de reinfección en el mundo.

El día siguiente, 25 de agosto, la viróloga Marion Koopmans, directora del departamento de Virología de Erasmus MC, confirmó el primer caso de reinfección en Holanda, en una persona de edad avanzada con un sistema inmunológico “deteriorado”, reportaron medios internacionales.

Ese mismo día, científicos de Bélgica confirmaron otro caso en una ciudadana que ya había superado el nuevo coronavirus pero se reinfectó tres meses después del primer contagio. La mujer presentó síntomas leves y no requirió hospitalización

Néstor Sosa, infectólogo y exdirector del Icges, manifestó que por ser solo tres casos bien documentados de reinfección en el mundo, no debe haber alarma; sin embargo, acotó que con otros coronavirus, las reinfecciones son frecuentes.

Subrayó que se desconoce qué tan frecuente puede ser la reinfección, pero tres de 32 millones de casos no es mucho. “Ahora, sí es cierto que [en] dos de los tres [casos], la segunda infección fue más fuerte”, remarcó.