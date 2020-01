Reinado de oro en Calle Abajo

La adrenalina corriendo al máximo por las venas. Eso fue lo que sintió Nadia Mabel Villalaz Domínguez, soberana de Calle Abajo de Las Tablas 2009, cuando hizo su primer recorrido por el parque Belisario Porras, en Año Nuevo.

Con ella, la historia de ser proclamada reina tableña desde el nacimiento se repite. Nadia, como sucede con la mayoría de las reinas de Calle Abajo, fue nombrada en 1990 como soberana de Calle Abajo de Las Tablas para el año 2010. Y para tal fin fue criada y preparada.

Pero en el año 2000, por el antavirus, se cancelaron los carnavales en esa ciudad, por lo que ella pasó a ser la reina de 2009.

CUIDADOS DE UNA REINA

Nadia cuenta que su familia siempre se preocupó por cuidar que ella fuera una chica “intachable y bien portada, para que las personas nunca tuvieran de qué hablar”.

“¿Nadia, para dónde vas? Cuidado, que vas a ser reina de Calle Abajo”, imita los sermones de su mamá y su abuela.

Por eso, dice, tampoco tiene novio. “Este año se la pusimos difícil a Calle Arriba, pues me he cuidado mucho para que no tengan nada que decir”.

PREPARACIÓN

Villalaz participa en las fiestas carnestolendas desde los dos años, así que conoce bien lo que se siente pararse -y sonriendo- cinco horas arriba de un carro alegórico.

Ahora que le toca ser la protagonista, dice estar preparada para lo que eso significa.

Su primera probadita fue en Año Nuevo. “No podía dormir de la adrenalina que sentía, y lo único que me dolió fueron los pies, por el peso que se lleva de los vestidos y estar parada… pero mi mamá me puso unas cremas y me hizo unos masajes y ¡listo!, santo remedio”, relata.

Sobre su físico, la soberana no sigue una dieta estricta, pero trata de mantener su peso de 111 libras. Además, practica boxeo.

CELEBRACIÓN

Este año, Calle Abajo celebra 50 años de reinado. Para festejarlos, la tuna prepara una coronación diferente, que empezará el viernes 20 de febrero a las 8:00 p.m. con la presentación de todas las reinas anteriores.