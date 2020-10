¿Regular las Redes Sociales? | La Prensa Panamá

Es en contra de los autores intelectuales y de los sicarios de las redes sociales que es necesario enfilar la espada de la ley, porque exactamente ese comportamiento no es admitido en otros estratos de la sociedad humana, y es lo que terminaría acabando con las redes sociales de no controlarse.

No obstante, somos testigos todos los días de fotos y videos alterados, sacados de contexto, o partes de un video colocado después de otro, para dar un sentido que no fue el original.

Una opción es que Naciones Unidas u otro organismo internacional pudiera convertirse en el instrumento para tal fin, especificando lo que se puede regular y lo que no se puede regular, estableciendo un código de ética al cual los países, una vez se adhieran, no puedan legislar en contravención y deban seguir sus pautas.

You May Also Like