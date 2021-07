Regulan venta de licor en el distrito de Ocú desde este lunes

Pimentel indicó que se realizarán operativos en los comercios y lugares habilitados para operar , principalmente para verificar el cumplimiento del aforo y las medidas de bioseguridad. “Hemos notado un desenfreno en muchos locales y se han descuidado las medidas de bioseguridad “, puntualizó. El distrito de Ocú cuenta hasta el último informe epidemiológico del Ministerio de salud con 75 casos activos de COVID-19. El distrito no cuenta con medidas de restricció n, como cuarentena o toque de queda , como otros distritos de la provincia, entre ellos Chitré y Pesé , que mantienen la mayor parte de los casos activos de la provincia d e Herrera. El alcalde ocueño hizo un llamado a la población a mantener las medidas de bioseguridad para evitar acciones como la c uarentena total, que podría a su juicio afectar a la economía local , sobre todo los dueños de pequeños negocio s.

