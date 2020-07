Regulan la venta de licor de lunes a viernes en Parita

MÁS INFORMACIÓN Aunque no se han ordenado otras medidas como cuarentena total, el alcalde pariteño decretó la prohibición de venta de licor durante los fines de semana. Aseguró que se velará por el fiel cumplimiento de la medida de cierre de bares, c antinas, galletas, canchas y centros deportivos, parrillada, salas de fiestas, entre otros. Además, reiteró que se velará para que se cumplan las medidas establecidas, por lo que quienes incumplan podrían ser sancionados con multas entre los 50 y mil balboas. De igual, forma, se anunció que en todos l os distritos de la provincia de Herrera, las autoridades locales , en conjunto con los jueces de paz, Policía Nacional y otras entidades , velará por el fiel cumplimiento de las normas, decretos y leyes vigentes , emitidas por el Ministerio de Salud para minimizar el aumento de casos. En un comunicado, la r egión de Salud de Herrera i ndicó que los fines de semana son fechas en las que se incrementa el número de denuncias por violación a las medidas de toque de queda y prohibición de reuniones , fiestas y celebraciones que promuevan la aglomeración de personas, actividades están prohibidas. Las autoridades recordaron que el toque de queda rige para toda la provincia en horario de siete de la noche a cinco de la mañana , sin embargo, en el distrito de Ocú, se anunció una cuarentena total a partir una de la tarde del sábado 18 de julio, hasta las cinco de la mañana del lunes 20. En el distrito de Chitré, se ha dispuesto el número 6609-1795 para la atención de quejas y denuncias; mientras que en el distrito de Pesé, la línea 6429-4704 atenderá a los moradores que den aviso sobre actividades que riñan las disposiciones vigentes, entre ellas cumpleaños, matrimonios, reuniones familiares, y otras que promuevan aglomeración de personas.

You May Also Like