Regresó la Premier League

Lo más convincente de los Red Devils es su medio campo, con Bruno Fernandes, Scott Mc Tominay, Paul Pogba (que piensa más en irse a otra parte que en jugar), Fred y Nemanja Matic. Esto, sin mencionar a Donny Van der Beek, al que Solskjaer no tiene en cuenta casi nunca. Todavía falta por definir la posición de portero entre Henderson y De Gea. También falta por saber si consiguen al lateral derecho Kieran Trippier, actualmente en el Atlético de Madrid. También suspiran por llevarse a Harry Kane, pero seguramente no les alacanzará la plata.

El vigente campeón de Inglaterra y segundo lugar en la UEFA Champions League enfrenta no pocos retos para esta temporada. Es cierto que incorporó en sus filas al joven y muy talentoso Jack Grealish, proveniente del Aston Villa, que de paso le costó una fortuna. Sin embargo, donde parecía necesitar mayores refuerzos es en la cintura defensiva del mediocampo. En dicha posición es donde demostró mayores flaquezas la pasada temporada. Como respuesta, firmó por una nueva temporada al muy veterano Fernandinho, cuya capacidad atlética a los 35 años sin duda ha disminuido. En el ataque mucho se habló de firmar a Harry Kane, del Tottenham, situación que aún no se decide ni se resuelve. En su debut, el City perdió justamente contra el Tottenham, en una presentación algo plana y desprovista de chispa.

