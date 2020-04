Regreso a los 90: vuelven los Tamatgochi, esta vez en versión ‘Evangelion’

Pero llegó. Y de qué manera. En los colegios había que exigir que se guardaran , o, directamente, que no se llevaran a clase. En las casas, el perro y el gato pasaron a un segundo plano y no había parque en el que los más pequeños no estuvieran pendientes de su mascota o llorando desconsoladamente por su pérdida. Entre 1997 y 1998 vivieron su época de mayor apogeo, pero se fueron apagando con la llegada del segundo milenio.

Cuando los teléfonos móviles eran sólo un esbozo borroso de lo que son hoy y las consolas no hacían sospechar que llegarían a ser ni su sombra, la compañía japonesa Bandai tuvo una gran idea . Creo unos pequeños dispositivos, con forma de huevo, y con una pantalla en la que vivía una mascota virtual. Quienes no vivieran aquello tendrán problemas para entender el porqué de su rotundísimo éxito.

This brings up #AllTheFeels 🥰

