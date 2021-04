Regreso a las aulas es reglamentado; clases semipresenciales serán aplicadas de forma gradual

En el artículo No. 6 se establece que de aumentar los casos de la Covid-19 en la comunidad en donde se encuentra la escuela el comité escolar, presidido por el director del plantel, debe implementar las guías generales establecidas en la Resolución No. 100 del 11 de abril de 2020, el cual contiene una serie de recomendaciones de bioseguridad.

You May Also Like