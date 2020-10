Regresa Jamming, el espectáculo de improvisación donde el público puede ser el protagonista

En el lado contrario, Juanma expone los pros: “La adrenalina y lo que te supone crear situaciones en un momento, puedes tener días mejores o días peores, sin embargo cuando sales satisfecho de una función de improvisación es brutal, porque has creado algo que no existía hace un momento “.

Ahora, han recurrido a utilizar el método de la hostelería, los códigos QR. “De todas formas se preguntará a quién no tenga móvil o no pueda usar el código en el mismo momento”, explica Lolo Diego (Vis a vis: El oasis).

You May Also Like