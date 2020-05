Registros de los comités de higiene se realizarán mediante Panamá Digital

Recientemente, las ministras de Salud y de Trabajo y Desarrollo Laboral, dieron a conocer una guía para la creación de los comités de salud e higiene en el trabajo. También se determinó mediante el Decreto Ejecutivo No. 78 de 16 de marzo de 2020 y la Resolución Ministerial No. 137 cuáles son los lineamientos que debe seguir cada empresa, de acuerdo a su actividad y área económica, para la creación de la matriz con las medidas de salud y seguridad, que debe estar certificada.

