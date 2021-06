Registro de video de un Tesla permite detener a un sospechoso de tirotear al azar vehículos en movimiento en autopistas

No se sabe si el hombre actuó solo o con cómplices. Como fuere, tras la detención de Rodríguez cesaron una serie de ataques aleatorios contra vehículos, que tenían lugar en autopistas de los condados de Riverside, Orange y Los Ángeles. A partir de mediados de abril se registraron allí cerca de 100 episodios similares de agresión contra automolistas, según el canal ABC 7. La Fiscalía no descarta que a Rodríguez se le imputen más cargos.

