Registro de vacunas y pruebas de covid-19 en Iata Travel Pass exonerará a viajeros de cuarentena

Las personas que entren al país y posean su Certificado Digital de Vacunación con el esquema completo de las dosis de vacunas contra el #COVID19 y una prueba negativa de hasta 48 horas registradas en el IATA Travel Pass, no tendrán que hacer la cuarentena al llegar al país. pic.twitter.com/xg4RlXuLfb — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) May 19, 2021

“Las personas que entren al país y posean su certificado digital de vacunación con el esquema completo, igual o mayor de 14 días, y una prueba negativa de hasta 48 horas registradas en el Iata Travel Pass , no tendrán que realizarse la prueba en el aeropuerto. De no traer la prueba en el Iata Travel Pass se mantiene el protocolo que establece que deben realizarse una prueba a su llegada. De cumplir con este protocolo, el viajero quedará exonerado de la cuarentena”, advirtió Sucre.

