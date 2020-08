Registro de naves: bandera de competitividad

Considero que ninguna de las dos situaciones nos aplica, primeramente porque somos parte de diversas convenciones sobre seguridad de la vida humana durante la navegación (Convenio SOLAS ), prevención de la contaminación de los mares (Convenio MARPOL), y formación técnica de oficiales de marina mercante (Convenio STCW). Además, hemos venido realizando gestiones importantes para garantizar el cumplimiento de estas convenciones. En segundo lugar, abanderar un buques que no tenga relación directa con Panamá, no es incompatible con el requisito del vínculo genuino del artículo 91 de la CNUDM, pues el Tribunal Internacional del Derecho del Mar explicó que el propósito de este artículo es ‘ asegurar la implementación efectiva de las obligaciones del Estado del pabellón, y no establecer criterios de referencia que permitan a otros Estados cuestionar la validez del registro de buques del Estado del pabellón’ (Caso Saiga No.2, párrafo 184). En otras palabras, lo importante mantener el control efectivo sobre el buque.

Sin embargo, personas que se oponen a nuestro registro abierto de manera mercante se han referido a nuestro esquema de servicios de manera peyorativa como un “registro de conveniencia”, a pesar de que no haya nada de malo o ilegal en seleccionar una jurisdicción que ofrezca mejor protección a las inversiones de los propietarios de buques. Según estas personas, los Estados con registros abiertos son incapaces de mantener un control efectivo sobre cuestiones administrativas, técnicas y sociales que ocurren a bordo del buque, en los términos exigidos por el artículo 94 de la CNUDM, relativo a los deberes del Estado del pabellón. También sostienen que estos registros no cumplen con el requisito del vínculo genuino entre el propietario y el país del registro.

You May Also Like