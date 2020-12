Registro de beneficiarios, herramienta contra delitos

También señaló que en el registro de beneficiarios finales panameño se incorporará la información de las sociedades anónimas y de las fundaciones de interés privado, pero no de los fideicomisos y abogó por buscar las fórmulas, aunque no sea a través de este registro, para conocer detalles sobre estos instrumentos, porque es otro problema de falta de información.

Aunque han pasado más de ocho meses desde la aprobación de la ley, el registro como tal no ha sido creado y no está operativo, algo que fue resaltado en la conferencia internacional de ayer.

