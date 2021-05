Registro de beneficiarios finales y la privacidad

El 29 de marzo de 2021 entró en vigor en Panamá la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019 “Sobre Protección de Datos Personales”, inspirada y regida por los principios de lealtad, finalidad, proporcionalidad, veracidad y exactitud, seguridad de los datos, transparencia, confidencialidad, licitud y portabilidad. Un registro de beneficiarios finales público cumple con estos principios, más allá de que el tratamiento de datos personales por las autoridades con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales no entra en su ámbito de aplicación.

En otros tipos de sociedades existentes en Panamá (como las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita o las sociedades colectivas) se debe incluir en su pacto social datos como la identificación de los socios, sus domicilios, los aportes de cada socio en la compañía (en industria, dinero, créditos, efectos u otros bienes y su valor). Es evidente que el anonimato no es una condición sine qua non para la existencia de personas jurídicas.

