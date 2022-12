Registran la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por el escándalo ‘Qatargate’ y embargan los bienes de Kaili

Metsola quiso dejar claro que no habrá “impunidad” tras lo sucedido . “No se equivoquen, el Parlamento Europeo está bajo ataque. La democracia europea está bajo ataque”, continuó la dirigente maltesa. “Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Le pido que resista la tentación de explotar este momento para obtener ganancias políticas”, avisó además, para insistir en que no se trata de una cuestión “de izquierdas o de derechas, ni de norte o sur”.

Las reacciones a los acontecimientos no se hicieron esperar, y quizás la más dura fue la de la propia presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que abrió con un discurso bastante crítico la sesión plenaria en Estrasburgo. “Debo elegir mis palabras con cuidado, de una manera que no ponga en peligro las investigaciones en curso…” , expresó Metsola, al tiempo que añadía que tanto el Parlamento como otras instituciones van a colaborar en las indagaciones. “No estamos al final del camino”, matizó.

