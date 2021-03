Régimen promueve pactos para salvar empresas

Irvin A. Halman, presidente del CNC, explicó que la insolvencia surge por falta de liquidez, pero no necesariamente significa que la empresa esté quebrada, ya que puede tener activos que no son líquidos y que puedan respaldar la continuidad de la empresa mediante un plan de reorganización, evitando lo que ocurría hasta ahora, que se iba directo a la quiebra.

You May Also Like