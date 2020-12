Régimen especial del impuesto sobre la renta

Consideramos que algunas de las condiciones exigidas para que aplique este régimen especial no van acordes con el sistema corporativo y comercial actual. Por aspectos hereditarios, seguridad, riesgos, financieros, corporativos y de negocios, pueden ocasionar que la figura no sea usada y perder su fin.

Para que a una persona jurídica le pueda aplicar este régimen, debemos revisar que cumple con lo siguiente: i) que se encuentra registrada en el registro empresarial de Ampyme; ii) que ella no resulte, de manera directa o indirecta, del fraccionamiento de una empresa en varias personas jurídicas, o que no sea afiliada, subsidiaria o controlada por otras personas jurídicas; iii) que perciba ingresos brutos anuales que no excedan de 500 mil balboas; y iv) que las acciones o cuotas de participación de esta persona jurídica sean nominativas y que sus socios o accionistas sean personas naturales.

