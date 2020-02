Regata entre buses causa pánico en las calles chiricanas

La Sub dirección de operaciones del tránsito en Chiriquí ha dicho que no permitirá este tipo de conductas y que sancionará severamente a quien protagonice este tipo de hechos.

Los dos videos que circularon en redes sociales han causado el repudio de la población quienes piden a las autoridades que actúen siempre y que estos conductores no solo sean sancionados por uno o dos meses, sino que se les quite la licencia para siempre ya que no cargan animales en sus vehículos son seres humanos que ponen su vida en las mano de cada uno de ellos.

You May Also Like