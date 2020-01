regalos tecnológicos para disfrutar como niños

Si se opta por una consola, los Reyes deberían tener en cuenta que la próxima Navidad llegarán al mercado las de nueva generación : la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Si no se desea esperar (o la ilusión del destinatario motiva a lanzarse a ello), por menos de 400 euros puede encontrarse el pack de la PS4 Slim de 1 TB con el videojuego FIFA 20 y dos mandos Dualshock 4 . Si se es más de Xbox, el pack de la One X de 1 TB con Star Wars Jedi: Fallen Orden cuesta 329 euros. Y por supuesto también están la Nintendo Switch y su versión Lite.

You May Also Like