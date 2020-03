Regalos divertidos y originales que alegrarán el día de los padres difíciles de encasillar

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina y, este año, te has propuesto hacerle un regalo que se escape de lo clásico (¡adiós, calcetines, pijamas y corbatas!). Sin embargo, encontrar algo que le ilusione –y a lo que le pueda sacar partido durante más de un día– parece misión imposible: todo lo que necesita ya lo tiene y sus hobbies brillan por su ausencia. ¿O no? Quizá no te has parado a observar a tu progenitor con detenimiento, pero todos tenemos aficiones, por muy pequeñas que sean, a las que nos gusta dedicar tiempo siempre que disponemos de él.

Si el tuyo pertenece a este selecto club, bajo estas líneas te damos algunas ideas de regalos vistos en Amazon que, posiblemente, consigan que se te encienda la bombilla. Y, si no nos crees, sigue leyendo: en este listado está el regalo perfecto que nunca se te habría ocurrido para celebrar el Día del Padre.

‘Pack’ de salsas picantes del mundo, para papás atrevidos

Cada una le hará viajar a un país diferente a través del paladar.. Amazon

Con este kit, además de desbloquear sabores ocultos y sutiles en todas sus creaciones culinarias, podrán poner a prueba esa tolerancia al picante de la que tanto presumen. Incluye 15 salsas inspiradas en diversos países que le ayudarán a viajar a través del paladar.

‘Kit’ para arreglar barbas, para papás heavies (¡o hípsters!)

Incluye todo lo necesario para hacer de casa una auténtica barbería.. Amazon

Por menos de 20 euros, puedes hacer las delicias de aquellos padres orgullosos de lucir una barba poblada, pero siempre bien arreglada (aunque, a veces, no lo parezca. Incluye champú, aceite, bálsamo, cepillo, peina y tijeras, así como el manual definitivo que todo barbudo debería tener a mano.

Suscripción a Amazon Prime, para papás seriéfilos

Podrán disfrutar de todas las actualizaciones de la plataforma.. Amazon

Si tu progenitor disfruta recomendándote series y películas (y echando la tarde del sábado sin despegarse del televisor), créenos, este es su regalo perfecto. Además, en Amazon Prime puedes disfrutar de 30 días gratis y, si no te convence su extenso catálogo, puedes dejar la suscripción sin compromiso.

Kit de gin-tonic, para papás que se siente bármanes

Pueden dar rienda suelta a su creatividad coctelera. Amazon

Gracias a este completo juego de Amazon, no solo podrán aderezar su bebida favorita (o la de sus invitados), también podrán crearla desde cero y, quién sabe, igual patentar la nueva bebida de moda. Este kit incluye 12 especias, dos botellas de vidrio, embudos filtros y un par de etiquetas.

Delantales a juego, para papás (e hijos) chefs

Están disponibles en varios colores. Amazon

Poco más se puede decir de esta pareja de delantales que no salte a la vista. A dúo, en tres colores y perfectos para formar un tándem imparable en la cocina.

Electroestimulador muscular, para papás sumidos en la Operación Bikini

Pueden llevarlo cómodamente debajo de la ropa de calle. Amazon

Sabes que tu padre se está esforzando (y mucho) para lucir cuerpazo este verano, pero, la falta de tiempo no le permite trabajar los abdominales como le gustaría. ¿La solución? Este electroestimulador adaptable a diversas partes del cuerpo, ideal para utilizar debajo de la ropa y mientras se hacen otras actividades, como limpiar la casa o hacer la comida.

Kit de limpieza bucal, para papás con sonrisa ‘profident’

Es fácil de usar y asegura una limpieza completa. Amazon

Si a tu padre le encanta presumir de sonrisa (y es capaz de lavarse los dientes incluso después de beber agua), este irrigador dental con complementos es perfecto para él.

