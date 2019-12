Regalo de Navidad: jamones y bonos para diputados y ediles

La Prensa le preguntó a Rodríguez si los diputados tuvieron acceso a los incentivos navideños. Contestó: “Entiendo que no. Particularmente nosotros no le entregamos a ningún diputado”.

Rodríguez, además, enfatizó que el “procedimiento” del DAS no se involucra con la entrega de los bonos ni con su repartición. Es decir, el DAS entrega los bonos a los Consejos Provinciales pero no da seguimiento a su distribución.

