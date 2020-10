Regal, segunda cadena de cines más grande de EE.UU., vuelve a cerrar

La noticia llegó desde el Reino Unido, donde el periódico The Sunday Times adelantó que Cineworld, la propietaria de Regal y que por su cuenta es además la cadena de cines más grande en las islas británicas, va a bajar de nuevo la persiana tras conocerse que la nueva cinta de James Bond, “No Time to Die”, no se estrenará hasta 2021, reportó este sábado la agencia de noticias Efe.

You May Also Like