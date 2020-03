Refuerzan medidas contra el coronavirus en el puerto de Amador

Lavarse las manos con agua y jabón, usar mascarillas en caso de presentar un cuadro respiratorio, no estar donde hay aglomeraciones y no salir de casa si tiene síntomas de resfriado son algunas de las recomendaciones que debe aplicar para no ser contagiado del coronavirus.

El personal de salud hizo las pruebas de tamizaje a todos los que se encontraban en el puerto, quienes no podían desembarcar hasta tanto no fuesen revisado uno por uno.

