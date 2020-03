Refuerzan la higiene | Critica

José Isaac Montezuma, residente en la comarca Ngäbe-Buglé, dijo que los residentes en Guabal están molestos y se han coordinado entre ellos para no estar aglomerados, han colocado barricadas de palos, piedras y otros objetos para que los vehículos no puedan transitar por esta área hasta que pase la mala temporada que se tiene en todo el país.

